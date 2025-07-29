Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Temmuz 2025 11:24
#sonuçyoksaistifamemursen
Toplu sözleşmelerde bu etkinliğe destek olalım , bu sarı sendika artık korksun

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