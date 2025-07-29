KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


29 Temmuz 2025 11:31
İki senelik muhasebe mezunu kişi (düz memurluk hariç) hangi memuriyetlere atanabilir?

Ayrıca bu kişi 35 yaşından büyük.

Bilginiz varsa yazabilir misiniz, arkadaşlar?

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