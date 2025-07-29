Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Temmuz 2025 11:36
#sonuçyoksaistifamemursen
Arkadaşlar Xte bir gündem oluşturmamız gerekiyor , görüşmeler başladı rahat rahat oturmasınlar , ilk 6 ay %24 zam +işçilerin aldığı ikramiye ve tediyeler için anlaşsınlar kabulum o kadar durum bari işçiler kadar olalım

masifel1
Aday Memur
29 Temmuz 2025 11:37
Yukarıda yazan etkinliğe destek olalım Xte

saglıkcıbey
Aday Memur
29 Temmuz 2025 11:53
+1 Destekliyorum
Toplam 2 mesaj

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