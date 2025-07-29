sonuçyoksaistifamemursen

Arkadaşlar Xte bir gündem oluşturmamız gerekiyor , görüşmeler başladı rahat rahat oturmasınlar , ilk 6 ay %24 zam +işçilerin aldığı ikramiye ve tediyeler için anlaşsınlar kabulum o kadar durum bari işçiler kadar olalım

Arkadaşlar Xte bir gündem oluşturmamız gerekiyor , görüşmeler başladı rahat rahat oturmasınlar , ilk 6 ay %24 zam +işçilerin aldığı ikramiye ve tediyeler için anlaşsınlar kabulum o kadar durum bari işçiler kadar olalım