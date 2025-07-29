Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


29 Temmuz 2025 11:43
TÜİK Merkezde çalışanlar yardımcı olabilir mi ?

TÜİK merkezde çalışma şartları nasıl arkadaşlar kurumda çalışanlar bilgi verebilir mi ?

Çalışma ortamı nasıldır? mobing var mı?(sakal ve kılık kıyafete karışıyorlar mı) ek ödeme mevcut mu? Sözleşmeli 4b statüsünde çalışanlar mutlu mu ? Mesai saatleri konusunda bilgi verirseniz sevinirim.

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