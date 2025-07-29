KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


29 Temmuz 2025 12:00
Anadolu aöf elektrik

Anadolu aöf bilgisayar mezunuyum

Bu mezuniyetler kamu kurumunda memurluk yapıyorum

Ama asıl hedefim DHMİ

Kapağı buraya atabilmek için en mantıklı bölüm elektrik gibi

1 sene de mezun olma ihtimali de var.

Anadolu aöf sistemi de son derece iyi

Sorum şu daha önce bu bölümü okuyan arkadaş var mı tabii ki Anadolu aöf' te


fth0
Memur
29 Temmuz 2025 12:29

Aynı olan


fth0
Memur
29 Temmuz 2025 12:30

Aynısını bende düşünüyorum dhmi için elektrik veya elektronik teknikeri için

Toplam 2 mesaj

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