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Editörler : Lanet


29 Temmuz 2025 12:59
Ahmet Terli "Ben"-"Yarım adam"

Ben?

Ben aşka aşığım;

sevmeyi severim;

sevenleri, aşıkları, kalp kırmayanları, sevgi dağıtanları:

Severim ben

benim gibi aşka aşık olanları, çünkü Allah:

?Birbirinizi seviniz dedi.?

Yarım adam

Ben bir yarım adamım

Olmasa eşim, çocuklarım?

Çocuklarım oğlum, kızım benim kanım, benim canım,

Onlar benim diğer yarım.

Ben Onlarsız yarım adamım.

ahmet terli - Köln

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