Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


29 Temmuz 2025 13:54
Vakıfbank dan 3,11 ile Yapılandırma Yapabilen Var mı?

Bddk nin yeni açıkladığı 3,11 faiz oranıyla yapılandırma kampanyasından yararlanabilen var mı? Vakıfbank 12 aydan fazla vade imkanı sunmuyor. Duruma göre Cimere yazacağım


İbrahim Burakkk
Aday Memur
29 Temmuz 2025 13:58

Eksi atanlar Vakıfbank çalışanısıniz herhalde


poolpolice
Memur
29 Temmuz 2025 14:10
48 ay kadar diye kararı var ayın 10nu 11240 nolu kararı bunu göster

veba1982
Genel Müdür
29 Temmuz 2025 14:15
3.11 sadece kredi kartlarına uygulanıyor

İbrahim Burakkk
Aday Memur
29 Temmuz 2025 14:24

Karta yapılandırma yapmak istiyorum zaten.

veba1982, 2 saat önce
3.11 sadece kredi kartlarına uygulanıyor

Feritdemir0133
Memur
29 Temmuz 2025 14:43

Kaç ay vade sunması lazım?

İbrahim Burakkk, 2 saat önce

Karta yapılandırma yapmak istiyorum zaten.


İbrahim Burakkk
Aday Memur
29 Temmuz 2025 15:21

12 ay sunuyor. 250 bin TL borç için.

Feritdemir0133, 1 saat önce

Kaç ay vade sunması lazım?


veba1982
Genel Müdür
29 Temmuz 2025 15:41
gecikmede olanlar için 48 ay 3.11 den yapiyor
İbrahim Burakkk, 46 dk. önce

12 ay sunuyor. 250 bin TL borç için.

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