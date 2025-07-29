Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Temmuz 2025 13:56
MEB Çalışanlarına Diplomaya Dayalı Bir Defaya Mahsus Sınavsız Unvan Değişikliği Talebi

MEB Çalışanlarına Diplomaya Dayalı Bir Defaya Mahsus Sınavsız Unvan Değişikliği Hakkı Talebi

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan teknik hizmetler sınıfı personeli, uzun süredir unvan değişikliği sınavlarının düzensizliği, yıllarca açılmaması veya yetersiz kontenjanlar nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır.

Talebimiz, bir defaya mahsus olmak üzere, MEB ve tüm kamu personeline, en son mezuniyet durumlarına göre sınavsız unvan geçiş hakkı verilmesidir. Bu sayede çalışanlar, unvanına uygun maaş ve özlük haklarını resmiyete dökebilecek, iş barışı sağlanacaktır. (İsteğe bağlı olarak 15?20 yıl hizmet şartı gibi kriterler eklenebilir.)

Daha önce :

SHÇEK, 2828 sayılı Kanun kapsamındaki personel, taşeron işçiler ve 4/C'den

4/B?ye geçenler için benzer uygulamalar yapılmıştır.

Hâlihazırda tekniker maaşı alan teknisyenlerin sadece unvanı eksiktir. Bu düzenleme devlete ek mali yük getirmeyecek, ancak büyük bir adaletsizlik giderilecektir. Pandemi süreci, teknik personelin ülke için ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Taleplerimiz:

Diplomaya uygun sınavsız unvan değişikliği hakkı

Teknik personel için 3600 ek gösterge

Bu uygulamanın ivedilikle hayata geçirilmesi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu haklı talebi karşılaması, çalışanların motivasyonunu artıracak, kurumsal huzura katkı sağlayacaktır.

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