Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Temmuz 2025 13:57
Yüzdelik Zam Adaletsizdir...

Yüzdelik Zam Adaletsizdir!

Yüzdelik zam uygulaması, gelir adaletsizliğini derinleştirerek, alt ve üst gelir grupları arasındaki farkı daha da büyütmektedir. En düşük maaş alanla en yüksek maaş alan arasındaki uçurum giderek artmakta; bu durum, adalet ve eşitlik ilkeleriyle açıkça çelişmektedir.

Az maaş alana daha az, çok maaş alana daha çok zam yapılması adil değildir.

Çünkü bir hizmetli de, bir genel müdür de aynı pazardan alışveriş yapmakta, aynı hayat pahalılığıyla mücadele etmektedir.

Zam oranlarının eşit olması, herkes için ?eşitlik? anlamına gelse de, bu durum ?adalet? anlamına gelmez.

Gerçek adalet, ekonomik koşullar ve yaşam standartları göz önünde bulundurularak sağlanabilir.

Ayrıca teknik hizmetler sınıfında görev yapan teknisyen, tekniker gibi personeller; Yeni Türkiye'nin inşasında kritik, teknik ve zorlu görevler üstlenmektedir. Bu sınıftaki çalışanların maaş ve özlük hakları iyileştirilmeli, gecikmeksizin 3600 ek gösterge hakkı verilmelidir.

Adalet, yüzdelik oranlarla değil; adil bir anlayışla sağlanır.

Gerçek adalet; ya seyyanen zamla, ya da az maaş alana yüksek oran, çok maaş alana düşük oranlı zam uygulamasıyla sağlanabilir.

Bu, gelir uçurumunu kapatmanın ve ekonomik adaleti tesis etmenin en etkili yoludur.

Birçok emekçi, yeterli eğitim imkânına sahip olamadan, hayatın zorlu koşulları altında, ağır işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Bu insanlar hem zor işleri üstleniyor hem de daha düşük maaş alıyor. Onlara bir de daha düşük zam yapmak, ikinci kez cezalandırmak anlamına gelir.

Sosyal adalet; gelir düzeyine göre yapılan orantılı, dengeli ve insani artışlarla mümkündür.

Bu nedenle zamlar eşit değil, adil olmalıdır.

Adaletin ölçüsü oran değil, insanca yaşamı mümkün kılan anlayıştır.


Hunzah
Memur
29 Temmuz 2025 13:59

hayır, tam tersine adaletlidir.


cetek
Şube Müdürü
29 Temmuz 2025 14:08

Gene hortladı seyyanenciler. Her yıl geliyorlar ve ağızlarının payını alıp sonraki seneyi bekliyorla


Produss
Daire Başkanı
29 Temmuz 2025 14:32

seyyanen zam adaletsizliktir.

Bir tanesi lise mezunu memur, diğeri dr. ünvanına sahip birisi. sen hepsine seyyanen 100 bin zam yaparsan aradaki fark ile 5 ekmek alamazsın.


miralayben
Aday Memur
29 Temmuz 2025 14:47

Seyyanen zam gibi uygulamalar, zamanla maaşlar arasındaki farkı eritir ve iş barışını zedeler. Sonuçta herkesin işi, sorumluluğu farklı.asıl adil olmayan bu farkı tamamen yok saymak olur.adalet demek eşitlik demek değildir.

Ama esas mesele zam oranı değil, hayat pahalılığı karşısında maaşların erimiş olmasıdır.

Tartışmamız gereken yüzdelik mi seyyanen mi değil, alım gücümüzün neden bu kadar düştüğüdür.

konu diğer türlü memurlar arası kısır tartışmadan öteye gitmez.


Çorluilolsun
Şef
29 Temmuz 2025 14:55

Ezik insan aklı sıra algı oluşturup insanların haklarına girecek, vakti zamanında sende okuyup doktor mühendis hakim olsaydın yine de seyyaneni sacunacakmiydin, tabiki hayir hadi başka kapiya


Kpsbirincisi
Genel Müdür
29 Temmuz 2025 14:59

Bunlara cevap vermeye bile gerek yok. Yüzde 100 zam verseler mesela kendine yetecektir ama sırf daha yüksek alan daha çok zam alacak diye istemezler. Kendi cebinden çok başkasının cebine göz diken bu asalaklara cevap vermek bile zaman israfı.

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz ayı enflasyon beklentisiMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiyeni işçi maaşı en düşük 75 binGörevde Yükselme Sınavı Tercih HakkındaBanka Promosyonu Anlaşmaları Ne durumda?2026 Ocak Memur Zam Oranı %15'i Geçmeyecektir!Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24Eş yardımı veriliyorsa, çalışan annelere neden talep yok?Yüzdelik Zam Adaletsizdir...

Sözlük

o gün bugündür 1 karpuz 1 orman yangını 2 En sevdiğiniz hayvan 1 uzaklaşma isteği 2 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 çocukken yapılan saçmalıklar 1 radar var diye karşı araçlara selektör yakmak 1 şiir köşesi 2 on beş yıllık bilgisayar 1

Son Haberler

Özel Üniversitelerde 2025-2026 Zamlı Ücretler AçıklandıErdoğan'dan, şehit Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajıKlimada servis sorunu! Randevu bulmak zorlaştıFenerbahçe ile Chobani resmi imzayı atıyorABD ile Türkiye yeni enerji anlaşması yapabilir

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.