Yüzdelik Zam Adaletsizdir!

Yüzdelik zam uygulaması, gelir adaletsizliğini derinleştirerek, alt ve üst gelir grupları arasındaki farkı daha da büyütmektedir. En düşük maaş alanla en yüksek maaş alan arasındaki uçurum giderek artmakta; bu durum, adalet ve eşitlik ilkeleriyle açıkça çelişmektedir.

Az maaş alana daha az, çok maaş alana daha çok zam yapılması adil değildir.

Çünkü bir hizmetli de, bir genel müdür de aynı pazardan alışveriş yapmakta, aynı hayat pahalılığıyla mücadele etmektedir.

Zam oranlarının eşit olması, herkes için ?eşitlik? anlamına gelse de, bu durum ?adalet? anlamına gelmez.

Gerçek adalet, ekonomik koşullar ve yaşam standartları göz önünde bulundurularak sağlanabilir.

Ayrıca teknik hizmetler sınıfında görev yapan teknisyen, tekniker gibi personeller; Yeni Türkiye'nin inşasında kritik, teknik ve zorlu görevler üstlenmektedir. Bu sınıftaki çalışanların maaş ve özlük hakları iyileştirilmeli, gecikmeksizin 3600 ek gösterge hakkı verilmelidir.

Adalet, yüzdelik oranlarla değil; adil bir anlayışla sağlanır.

Gerçek adalet; ya seyyanen zamla, ya da az maaş alana yüksek oran, çok maaş alana düşük oranlı zam uygulamasıyla sağlanabilir.

Bu, gelir uçurumunu kapatmanın ve ekonomik adaleti tesis etmenin en etkili yoludur.

Birçok emekçi, yeterli eğitim imkânına sahip olamadan, hayatın zorlu koşulları altında, ağır işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Bu insanlar hem zor işleri üstleniyor hem de daha düşük maaş alıyor. Onlara bir de daha düşük zam yapmak, ikinci kez cezalandırmak anlamına gelir.

Sosyal adalet; gelir düzeyine göre yapılan orantılı, dengeli ve insani artışlarla mümkündür.

Bu nedenle zamlar eşit değil, adil olmalıdır.

Adaletin ölçüsü oran değil, insanca yaşamı mümkün kılan anlayıştır.