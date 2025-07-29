1- MEB Çalışanlarına Diplomaya Dayalı Bir Defaya Mahsus Sınavsız Unvan Değişikliği Talebi

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MEB Çalışanlarına Diplomaya Dayalı Bir Defaya Mahsus

Sınavsız Unvan Değişikliği Talebi

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan teknik hizmetler sınıfı personeli, uzun süredir unvan değişikliği konusunda ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Kamudaki unvan değişikliği sınavlarının

kurumlardan kuruma farklılık göstermesi, bazı kurumlarda sınavların yıllarca açılmaması ya da açılan sınavlarda kontenjanın 1-2 kişi ile sınırlı kalması, çalışanların kariyer gelişimini ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.

Bu nedenle, bir defaya mahsus olmak üzere, kamu personelinin ? özellikle de MEB çalışanlarının ? en son mezuniyet

durumlarına göre sınavsız olarak unvanlarına atanma hakkı talep edilmektedir. Dileyenler için 15?20 yıl aynı kadroda çalışma şartı gibi ek kriterler de getirilebilir.

Benzer Uygulamalardan Örnekler

Daha önce başka kamu kurumlarında bu yönde adımlar atılmış ve mağduriyetler giderilmiştir:

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sayılı Kanun?un 25. maddesi ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında istihdam edilen personele, statüleri korunarak, mezuniyet unvanlarına sınavsız geçiş hakkı tanınmıştır.

SHÇEK

personeline, sınavsız unvan değişikliği hakkı verilmiştir. Yurtlarda

kalmış ve kamuya yerleşmiş personele, üst kadrolara sınavsız geçiş imkânı sağlanmıştır.

Taşeron çalışanlara kadro, 4/C?den 4/B?ye geçen personele ise diplomaya dayalı unvan verilmiştir.

Bu örnekler göz önüne alındığında, aynı durumdaki MEB personeline de benzer hakların tanınması adaletin gereğidir.