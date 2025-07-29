Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Temmuz 2025 14:08
2- MEB Çalışanlarına Diplomaya Dayalı Bir Defaya Mahsus Sınavsız Unvan Değişikliği Talebi

Mevcut Sorun ve Çelişki

Bugün teknisyen kadrosunda çalışıp, görevi sırasında ön lisans veya lisans düzeyinde üst öğrenimini tamamlayan personel, teknikerliğe ait maaş, ek gösterge, özel hizmet tazminatı gibi mali haklardan yararlanmasına rağmen, yalnızca kadrosal unvanını alamamaktadır. Bu durum;

Çalışanlar arasında eşitsizlik ve adaletsizlik yaratmakta, İş verimini ve motivasyonu olumsuz etkilemektedir.

Üstelik unvan değişikliği yapılmış olsa bile, personel mevcut görev yerinde kalmaya devam edeceğinden, bu değişiklik devlete ek bir mali yük getirmeyecektir. Zira birçok personel hâlihazırda tekniker maaşı almakta, ancak kadro unvanı hâlâ "teknisyen" olarak görünmektedir.

Teknik Hizmetler Sınıfının Önemi

Pandemi sürecinde bir kez daha görülmüştür ki; Meslek Liseleri, Meslek Yüksekokulları ve Mühendislik Fakülteleri mezunu teknik personel, üretimden eğitime, teknolojiden kriz yönetimine kadar birçok alanda hayati rol üstlenmiştir. Bu personel, Yeni Türkiye?nin inşasında kritik teknik görevlerde yer almakta, üstün gayret ve fedakârlıkla çalışmaktadır.

Talep ve Beklentiler

Bu çerçevede aşağıdaki adımların atılması, hem adaletin sağlanması hem de iş barışının korunması adına elzemdir: Teknik hizmetler sınıfında çalışan teknisyen, tekniker gibi personelin unvan değişikliği talepleri karşılanmalıdır.

Bu personele 3600 ek gösterge hakkı ivedilikle verilmelidir. En son mezuniyet durumu esas alınarak, bir defaya mahsus sınavsız unvan değişikliği hakkı tanınmalıdır.

Sonuç Olarak

Milli Eğitim Bakanlığı?nın, teknik hizmetler sınıfında görev yapan personelin bu haklı talebine kulak vererek, bu yönde bir düzenlemeyi hayata geçirmesi;

Çalışanların motivasyonunu ve verimliliğini artıracak,

Kurum içi iş barışını güçlendirecek, Devlete herhangi bir ek maliyet getirmeyecektir.

Unvan, bir hakkın ifadesidir. Bu hakkın verilmesi, adaletin ve liyakatin gereğidir.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
29 Temmuz 2025 14:30

O yollardan geçmiş bir mühendis olarak taleplerinize saygı duyuyor ve sınavsız ünvan değişikliği olmasını destekliyorum. Ancak neden "bir defaya mahsus" olmasını istiyorsunuz? Sizden sonrakiler aynı şartlarda olmayacaklar mı?


TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
29 Temmuz 2025 14:41

Aynı konudan kaç tane daha açmayı düşünüyorsunuz?


baykuş123
Şef
29 Temmuz 2025 14:51

Bir defaya mahsus çünkü herkes kendine Müslüman.Ben kapağı atayım da diğerleri ne halt yerse yesin.Hayati rol üstlenmiş, fedakarlık sergilemişler ,yeni Türkiye'nin inşası ahahahah ula hiç güleceğim yoktu.

YUSUF YILDIRIM, 2 saat önce

O yollardan geçmiş bir mühendis olarak taleplerinize saygı duyuyor ve sınavsız ünvan değişikliği olmasını destekliyorum. Ancak neden "bir defaya mahsus" olmasını istiyorsunuz? Sizden sonrakiler aynı şartlarda olmayacaklar mı?

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