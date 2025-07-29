Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


29 Temmuz 2025 15:02
Kurulu düzeni bozup Aileyi bırakıp Başka şehre atananlar yardım edebilir mi?

Arkadaşlar çok arada kaldım fikirlerinize ihtiyacım var.

Eşim memur. Bende aynı şehirde özel sektörde çalışıyorum. 2.5 yaşında da kızımız var. Benim başka şehre atanmam söz konusu. Ama düzenimizde güzel tek sorun ben 50k maaş alıyorum mühendisim atanırsam 70 80k arasında bir maaş alacağım. ama sırf aradaki fark için 500km uzağa gidip ailemden en kötü 1 sene ayrı kalma fikri gözümü çok korkutuyor. Torpil bulup aynı şehre dönebilirsem tabi oda. Eşin tayin istesin derseniz de kızımıza ananesi bakıyor. Yeni yerde bakıcısı falan düşününce ister istemez sıcak bakamıyoruz. Ki eşimde en erken 7 8 aya gelebiliyor. Siz olsaydınız nasıl hareket ederdiniz ?

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