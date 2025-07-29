Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


29 Temmuz 2025 15:05
İFTARA

Arkadaşlar meraba disiplin sucundan 2016 yılinda iftira sonucu kurum egm ihraç oldum. Yargıtay beraat şerhi çıktı beraat ettim karşı tarafı aradım dava açacagımı söyledim tazminat odaklı iftira attıgını yeniden ifade verebilecek oldugunu polis müfettişinin kendilerini zorladıgını söyledi. Sorum şu yeni ifade yeri krk mu yada memur savcısımı hakim olan arkadaşlardan fikrini bekliyorum tşk


Abdullah6556
Aday Memur
29 Temmuz 2025 15:14
ben de aynısını yaşadım. Allah yanlarına bırakmasın.. Adlı tatil sonrası dava acacagim

polis olsam
Aday Memur
29 Temmuz 2025 15:35

iftar mı


BATIN BATIN
Aday Memur
29 Temmuz 2025 15:55

Evet iftar işiniz gücünüz gırgır Allah sanada yaşatsın

polis olsam, 33 dk. önce

iftar mı

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