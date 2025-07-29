Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


29 Temmuz 2025 15:59
İnsan Kaynakları Çalışanları Cevaplayabilir mi?

Merhaba, aşağıdaki sorularıma cevap verirseniz çok memnun olurum. Günlerdir araştırmama rağmen herhangi bilgiye ulaşamadım.

Sorularım:

- Belediyelerde bulunan Eğitmen kadrosu nedir, ne iş yapar?

- Eğitmen olmak için gerekli şartlar nelerdir?

- Eğitmen kadrosu, İnfaz koruma memurluğuna denk mi yoksa üst müdür?

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