Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


29 Temmuz 2025 16:01
Psikiyatri sevk sağlam

Emniyet psikolog görüşmede annem çocuğum hasta vb konuları konuştuktan sonra silahım alındı ve hastaneye sevk ettiler hastane de doktor da hastalıklardan dolayı kaygı korku yaşaman vb normal silahlı görev yapabilir sağlam raporu verildi kurula sevk etmedi. Sormak istediğim şu abilerim ilçeye hastane tarafından rapor gönderilmiş bu süreçte silahımı ne zaman alabilirim il sağlık daireye yazacakmış oradan cevap gelecekmiş vb bilgi verdiler bu süreç kaç gün sürer bilgisi olan abi kardeşlerim yardımcı olursanız sevinirim


zorta
Memur
29 Temmuz 2025 16:07

Emniyet psikoloğuna niye dert anlatıyonki? Emniyet psikoloğuna her şey iyi her şey güzel diyip çıkacan. hepsi polis düşmanı. kazandığın 3 kuruşta gözleri var. ellerinden gelse anında ihraç ettirmeye çalışırlar polisi.

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