Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet



Becayiş istiyor
29 Temmuz 2025 17:33
4/D sürekli işçi eş durumu hk.

Yeni işe başlayan biri süre şartı olmadan eş durumundan tayin olabilir mi.


altiekim
29 Temmuz 2025 18:15
olamıyor maalesef istinafta davadayız ama olacak gibi değil Bakanlıktan red geliyor
Toplam 1 mesaj

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