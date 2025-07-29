KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


29 Temmuz 2025 19:00
Yüksek lisans

Harran üniversitesine yüksek lisans başvurusunda bulundum ilanda ales sonuç belgesi gerekli belgeler kısmında var ancak belge yükleme kısmında askerlik ve transkript yüklemek için yerler var, otomatik yöksisten çekse de yüklenmesine gerek var mı ?

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