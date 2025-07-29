Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


29 Temmuz 2025 20:03
Belediyeye Atanan Kadrolu Teknisyen

arkadaşlar merkezi atama ile belediye kadrolu teknisyenliği kazandım.(memur statüsünde) bana istedikleri evrakları posta ile bildirecekler. başvuruda sadece 2061 kodu vardı yani ortaöğretim kurumlarının makine teknolojisi alanından mezun olmak. fakat benim herhangi bir mesleki tecrübem yok, bu sorun olur mu benden tecrübe isterler mi? bilgisi olan aydınlatırsa çok mutlu olurum.

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