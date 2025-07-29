Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


29 Temmuz 2025 20:03
Belediyeye Atanan Kadrolu Teknisyen

arkadaşlar merkezi atama ile belediye kadrolu teknisyenliği kazandım.(memur statüsünde) bana istedikleri evrakları posta ile bildirecekler. başvuruda sadece 2061 kodu vardı yani ortaöğretim kurumlarının makine teknolojisi alanından mezun olmak. fakat benim herhangi bir mesleki tecrübem yok, bu sorun olur mu benden tecrübe isterler mi? bilgisi olan aydınlatırsa çok mutlu olurum.


Kanunyönetme
Aday Memur
29 Temmuz 2025 21:07

Hangi belediye kardeşim.


Elbette1Gün
29 Temmuz 2025 22:46

belediyeden belediyeye değişiyor mu ki hocam?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Yılı İBB Maaş PromosyonuSınavsız Ünvan Değişikliği2025 Naklen Atama KontejanlarıÜniversite Becayiş (Tek Başlık)İBB'de Memurum, Soruları AlayımAçıktan atama usulüİBB Zabıta Memurluğu HakkındaBelediyeye Atanan Kadrolu TeknisyenÜniversite Büro MemuruBursa Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi Memur Maaş

Sözlük

Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 Bugün olanlar 1 şiir köşesi 2 aynı şarkıyı dinlemek 1 yalnız yaşamak 4 antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 1 türklere özgü tamir teknikleri 1 uzaklaşma isteği 2 günün sözü 1 miskin 1

Son Haberler

Çekmeköy'de fabrika yangınıBeşiktaş Belediyesi işçileri iş bıraktıTrump: Gazze'deki çocuklar açlık çekiyorABD ve Çin'in İsveç'teki ticaret görüşmeleri sona erdiKalp krizi geçiren intörn doktor hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?