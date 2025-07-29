Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


29 Temmuz 2025 20:27
Çalışma Belgesi

Kadro ilerlemesi için daha önce çalıştığım yerden e devlet ciktisi olan ıslak imzalı çalışma belgesi aldım ancak çalıştığım kurum bunun geçersiz olduğunu iş yerinin kendisinin düzenleyip imzalandığı çalışma belgesi verilmesi gerektiğini söylüyor bu doğru mu

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