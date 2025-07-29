Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


29 Temmuz 2025 20:36
Eti Maden 2025/1 atama

Kütahya/Emet memur olarak yerleştim. Kurum, ilçe, koşullar vb. bilgi paylaşabilecek var mıdır?

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