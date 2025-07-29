Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Temmuz 2025 20:51
Çalışan Annelere aylık 15 bin TL ek yardım

Çalışmayan Eş için 11.710 TL zam isteyen memursen hem evde hem işte çalışan memurlara ek 15 bin TL zam yapmalı dır @memursen

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