Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


29 Temmuz 2025 21:58
Es durumu dilekçesi sonuçlanması

Merhabalar ben bugün eş durumu dilekçesini verdim de gönderildi hemen işleme alınır mı acaba alında ne kadar sürede gidilir veya bunun hızlandırılması gibi bı ihtimali var midir

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