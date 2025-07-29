Merhabalar, ben 7 yıldır hemşire olarak eşim ise 3 yıldır sürekli işçi olarak (temizlik görevlisi) İstanbul'da çalışıyoruz eşim iki hafta önce Kütahya'ya tayin aldı. Ben eş tayini yaparak yanına gelebilir miyim red yeme durumu olur mu bilgisi olan yazabilir mi? şimdiden teşekkürler

Merhabalar, ben 7 yıldır hemşire olarak eşim ise 3 yıldır sürekli işçi olarak (temizlik görevlisi) İstanbul'da çalışıyoruz eşim iki hafta önce Kütahya'ya tayin aldı. Ben eş tayini yaparak yanına gelebilir miyim red yeme durumu olur mu bilgisi olan yazabilir mi? şimdiden teşekkürler