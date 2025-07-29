gih sınıfında.th sınıfına atamada 1 derece alınıp alınmayacağı

Arkadaşlar 2015 yılında ekpss sınavı ile sağlık bakanlığı gih memur ünvanında atamam oldu 10 yıllık çalışmama istinaden maaş derece kademem 5/1 ne kadar düştüm 2025 yılında tekrar ekpss ile göç idaresine th sınıfı Tekniker ünvanıyla atandım ve kurumlar arası yazışmayla muafakatname ile görevime başladım yeni geçtim kurumda gih sınıfından th sınıfına geçtimden dolayı maaş derece kadememe 1 derece verilmesi lazım diye düşünüyorum sizlerin görüşü nedir nasıl bir yol izleyim kurumu aradımda dilekçenizle beraber bize görüş sunun diyor. ben bu görüşü nerde bulabilirim

Arkadaşlar 2015 yılında ekpss sınavı ile sağlık bakanlığı gih memur ünvanında atamam oldu 10 yıllık çalışmama istinaden maaş derece kademem 5/1 ne kadar düştüm 2025 yılında tekrar ekpss ile göç idaresine th sınıfı Tekniker ünvanıyla atandım ve kurumlar arası yazışmayla muafakatname ile görevime başladım yeni geçtim kurumda gih sınıfından th sınıfına geçtimden dolayı maaş derece kadememe 1 derece verilmesi lazım diye düşünüyorum sizlerin görüşü nedir nasıl bir yol izleyim kurumu aradımda dilekçenizle beraber bize görüş sunun diyor. ben bu görüşü nerde bulabilirim