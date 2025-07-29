Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Temmuz 2025 22:36
Toplu sözleşmeden çıkacak yeni zam ne olur tahminleri alalım

2026 ve 2027 için son olarak verilen zam ne olur


uyem1234
Aday Memur
29 Temmuz 2025 22:38

2026 için 8+6, 2027 için 7+5 diye tahmin ediyorum.


Yamyamav
Şef
29 Temmuz 2025 22:39

15 10 7 6


Yamyamav
Şef
29 Temmuz 2025 22:41

Erken seçim olursa eğer yine seyyanen iyi bir miktar bekliyorum.


JohbnWickk
Aday Memur
29 Temmuz 2025 22:49

2026 1/2 ->


JohbnWickk
Aday Memur
29 Temmuz 2025 22:52

2026 1/2 - yüzde 5

2026 2/2 - yüzde 4

2027 1/2 - yüzde 6

2027 2/2 - yüzde 5


Balik776
Memur
29 Temmuz 2025 22:58

20 - 12 - 8- 6

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