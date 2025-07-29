Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


29 Temmuz 2025 22:40
Kitte çalışırken yeniden atanmak için ne kadar süre önce istifa edilmeli ?

Merhaba saygı değer forumdaşlarım.

Ben 4 yıldır tmoda memur olarak çalışıyorum. Önümüzdeki sene yapılacak olan kpss ye çalışmaya başladım ve yakın zamanda muhasebe bölümünden mezun olacam. Kpss ye girip yüksek puan aldığım zaman tmo veya başka bir kuruma muhasebeci olarak atanırsam tmodan istifa edip hemen oraya geçebiliyor muyum yoksa daha önceden(6 ay, 1 yıl önceden) istifa mı etmem lazım? Yani atanmadan da istifa etmek istemiyorum çünkü atanamazsam işsiz kalırım durduk yere. Yardımcı olursanız çok sevinirim. O kadar çalışıyorum ve emeklerimin boşa gitmesinden korkuyorum.

Çok Yazılan Konular

PTT A.Ş de Yeniden YapılanmaDSİ 2024 Giyim YardımıTMO TeknisyenKit Sözleşmedsi genel mudurlugu 2025 promosyonTCDD özelleştiriliyor mu?giyim yardımı duyumları alalım 399 dan başka birimlere geçmekTCDD Memur hk.PTT Promosyon 2025 Yılı Tahminleri

Sözlük

çocukken yapılan saçmalıklar 1 ne zaman adam oluruz 2 şiir köşesi 2 bir ihtimal daha var 2 aynı şarkıyı dinlemek 1 radar var diye karşı araçlara selektör yakmak 1 ulan 1 uzaklaşma isteği 2 yalnız yaşamak 4 antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 1

Son Haberler

Çekmeköy'de fabrika yangınıBeşiktaş Belediyesi işçileri iş bıraktıTrump: Gazze'deki çocuklar açlık çekiyorABD ve Çin'in İsveç'teki ticaret görüşmeleri sona erdiKalp krizi geçiren intörn doktor hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?