KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


29 Temmuz 2025 23:02
Kpss P44 Muhasebe)

Arkadaşlar Merhaba Yeni mezun olarak Kpssye gireceğim şuan P44 Muhasebe Puan türünden 85-90 arası puan alıyorum P3 de ise 75-80 arası alıyorum istanbul da çalışmak istiyorum P44 (Muhasebe) ile ilgili kadro geliyor mu? gelir mi? sizce p44 e mi gelirse hangi kurumlara kadro gelir sizce daha çok p44 e mi ağırlık vereyim p3 e mi

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