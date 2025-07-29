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Editörler : Lanet


29 Temmuz 2025 23:25
Kardan Aydınlık dizisi

Dijital platform tabii'nin yeni dizisi "Kardan Aydınlık" Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi müdürü Mahmut Celalettin Ökten'in hayat hikayesini anlatıyor. Bir dönem imam hatiplilerin çok çile çektiği konuşulurdu hep. bakalım dizi bunu nasıl yansıtacak. Yakında çıkıyormuş. Merakla bekliyoruz.

Fragmanı:

https://www.youtube.com/watch?v=KIN5ZOUCocs

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