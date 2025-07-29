Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


29 Temmuz 2025 23:27
8.dönem toplu sözleşmede yardımcı hizmetler sınıfından teknik hizmetler sınıfına geçiş düzenlemesi g

Yardımcı hizmetlerde çalışan ve meslek mezunu olurda farklı yerlerde çalışanlara düzenleme gelir mi?

Çok Yazılan Konular

2025 Yılı İBB Maaş PromosyonuSınavsız Ünvan Değişikliği2025 Naklen Atama KontejanlarıÜniversite Becayiş (Tek Başlık)İBB'de Memurum, Soruları AlayımBelediyeye Atanan Kadrolu TeknisyenİBB Zabıta Memurluğu HakkındaAçıktan atama usulüBelediyeler Arası NakilİBB mi, İSKİ mi ?

Sözlük

miskin 1 orman yangını 1 ulan 1 ne zaman adam oluruz 1 yerinde duran mı aptal yerinde sayan mı 1 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 yalnız yaşamak 5 En sevdiğiniz hayvan 2 günün sözü 1 türklere özgü tamir teknikleri 1

Son Haberler

İDDK: Hem Öğretim Üyesi Hem De Yönetici Olanlara Taban Ödeme Yapılamaz30 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıklarıHayatını DeğiştirÇekmeköy'de Sünger Fabrikasında Büyük Yangın ÇıktıYükümlüler, okulları yeni döneme hazırlıyor

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?