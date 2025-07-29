Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


29 Temmuz 2025 23:27
8. Dönem Toplu Sözleşmede Yardımcı Hizmetler Sınıfından Teknik Hizmetler Sınıfına Geçiş Düzenlemesi

Yardımcı hizmetlerde çalışan ve meslek mezunu olurda farklı yerlerde çalışanlara düzenleme gelir mi?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
30 Temmuz 2025 08:39

Gelmez.

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Genel idari Hizmetlerden Teknik Hizmetler Sınıfına geçiş hk.MEB Görevde YükselmeGİH -Hemşire8. Dönem Toplu Sözleşmede Yardımcı Hizmetler Sınıfından Teknik Hizmetler Sınıfına Geçiş Düzenlemesi

Sözlük

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