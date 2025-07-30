Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Temmuz 2025 00:36
2026 Toplu görüşme
Toplu görüşmede seyyanen zam mutlaka olmalı ama herkese eşit değil yüzdelik olarak en düşük ile en yüksek aynı oranda zam olmaz ben kabul etmiyorum.

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