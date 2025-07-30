2026 Toplu görüşme

Toplu görüşmede seyyanen zam mutlaka olmalı ama herkese eşit değil yüzdelik olarak en düşük ile en yüksek aynı oranda zam olmaz ben kabul etmiyorum.

Toplu görüşmede seyyanen zam mutlaka olmalı ama herkese eşit değil yüzdelik olarak en düşük ile en yüksek aynı oranda zam olmaz ben kabul etmiyorum.