KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


30 Temmuz 2025 00:53
Antalya BB Zabıta Alımı

Arkadaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 18 ağustosta başvuruları başlayacak olan zabıta alımında herhangi bir lisans mezunu olmak şartı ile 15 kişi alınacak 75 p3 puanı ile şansım var mı sizce?

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