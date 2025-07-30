Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


30 Temmuz 2025 01:30
İL İÇİ TAYİN

İlçede görev yapıyorum. Bulunduğum İlçenin zorunlu görev süresinin tamamladım. Eğitim ve sağlık dolayısıyla bulunduğum ilin başka bir ilçesine tayin istedim. Bulunduğum ilçenin zorunlu süresini tamamlamama rağmen il içi tayin talebim olumsuz oldu. Benzer durum yaşayan ve bundan sonra nasıl bir yıl izleyebilirim?


1903Alparslan
Aday Memur
30 Temmuz 2025 02:38

Devrem en mantıklı olan sayın müdüre görüşe gidip derdini skntını anlatacaksın benzer sekilde bir şefim 2 ay önce gitti derdini anlattı sayın müdür uygun görürse şak diye çıkar tayin kolay gelsin.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 2025İcralık polislerZam hayırlı olsunEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 banka promosyonuİlk atama hakkında.Paem 9 sınavı bitti, geçmiş olsun...NASIL DA UNUTULDUİFTARA26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlar

Sözlük

çocukken yapılan saçmalıklar 1 ne zaman adam oluruz 1 En sevdiğiniz hayvan 2 şiir köşesi 1 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 uzaklaşma isteği 1 yalnız yaşamak 5 karpuz 1 radar var diye karşı araçlara selektör yakmak 1 günün sözü 1

Son Haberler

Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli YönetmeliğiDiyanet, Adli Tıp ve Kamu Kurumlarında Görev Değişiklikleri Resmi Gazete'deİDDK: Hem Öğretim Üyesi Hem De Yönetici Olanlara Taban Ödeme Yapılamaz30 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıklarıHayatını Değiştir

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?