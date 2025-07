ne tavsiye edersiniz ???

merhaba. okb anksiyete ve majör depresyon hastasıyım ve 4 kez hastanede yattım bu sebepten. Rahatsızlığım ve ondan kaynaklı sabahları motivasyonun eksiye düşmesinden ötürü geçen sene ve bu sene Özürsüz devamsızlıklarım ve kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarım var! Bu yılki özürsüz devamsızlığım kesinleşmiş ve ceza tebliği imzalatılmış olarak 17 gün. Maalesef birkaç gün daha özürsüz devamsızlığım var ama ne kadar onu bilmiyorum. hem hastalıklarımdan ; hem arkadaşlarımın sık istirahat raporu verilince kestikleri selam sabahtan ve ilişkiyi resmi aşamada bile tutmak istemeyişlerinden ve hem de ilçe milli eğitimin uyguladığı yanlış motivasyon politikalarının bendeki bir yansımasından bu cezalar (Memura ödül sırası gelmiyor maalesef o kadar kan ter döküp cefa çeksen de? ) maddi açıdan bitik durumdayım ve işe gitmeme engel olan ana sebeplerden biri de maddiyat. Birikim yapamıyorum; ayağım denizi bırakın soğuk suya bile değmedi hiçbir zaman !!! tek başıma kiradayım ev alamıyorum !!! kumar içki sigara vs olmamasına rağmen geçinemiyorum !!! terapi almam lazım acilen ama maddi darboğazımdan ötürü alamıyorum !!! ilksan kira kartlar kredi vs faturalar derken bana öğle yemeği parası dahi kalmıyor maalesef !!! bu da yetmezmiş gibi amirlerim işyerimde bilgisayar fotokopi makinesi ve kalemlik gibi eşyalarımı alıp başkalarına devretmiş ?yarın geleceği belli olmayan çocuk? diyerek !!! 46 bin tl son aylığım ve çevremdeki bayer fabrikası işçileri 120 bin tl?ye ve belediye işçileri ise yaklaşık 80 bin tl maaş alacaklar ! hak mı hukuk mu bu ey allahım diyorum her zaman !!! muhakkik yeni açılan soruşturma müjdesini(!) vermek için ifademi almak istedi bugün yeni devamsızlık tarihlerimi söyleyerek ama ifade veremedim o an ! daha sonra çalıştığı kurumu aradım ve iş maalesef o niyetle aramış olmamama rağmen tartışma boyutunu geçti ancak hakaret ve küfür asla olmadı !!! işten atılmaktan korkuyorum !!! rahatsızlığım gerçek ancak bir doktor o an rapor verebiliyorken diğeri vermem diyor mağduriyete yol açıyor bu da !!! bana yol gösterici görüş ve önerilerinizi bekliyorum ! zorbalamayın lütfen !