Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2025 05:03
#akademikzam Tag çalışması 31 Temmuz 21:00'da Destek verelim..
31 Temmuz Perşembe Günü Saat 21:00'da #akademikzam etiketiyle X platformunda ses yükseltiyoruz. Kamudaki maaş hiyerarşisinde altlarda, dalga geçilir düzeyde olunmasını mesleğine ve kendine yakıştıramayan tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz. Türkiye Akademi Gazetesinin (@ucbeyi00)Twitter da bir tag çalışması olacak destek verelim

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