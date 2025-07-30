Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Temmuz 2025 07:07
ALİ YALÇIN BEY'E GÜVENİYORUM.

ALİ YALÇIN BEY'E GÜVENİYORUM.

BU TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİNDE DE MEMURUN HAKKINI SONUNA KADAR SAVUNACAKTIR.


Pratik Hoca
Şube Müdürü
30 Temmuz 2025 07:49

Kurbağa adlı arkadaş başlıkta ismin kadar komik bence. Son 5 yılda 2021-2025 arası işçi toplam diğer ek ödemeler hariç %167 zam almış memur %68 hesabını sen yap. (İlaveten Biz 8000 seyyanen aldık, onlarda taban maaşa 15000 aldı. )

Okuldaki personel öğrwtmenden fazla maaş alıyor.


Pratik Hoca
Şube Müdürü
30 Temmuz 2025 08:04

İŞÇİ SENDİKALARIMIZI TB EDİYORUM

&#128205;Yeni güncelleme ile işçiler,

&#10004;&#65039;2025 yılı için %24+%11 oran ve yan haklar ile toplamda 69 Bin TL maaş alacaklar

&#10004;&#65039;Memur 44 bin, öğretmen 50 bin alıyor.

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