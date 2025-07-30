Eksik Evrak Merkezi Atama

Merhaba hocalarım, herkese iyi günler diliyorum, öncelikle lütfen ya kadro yaktın falan demezseniz sevinirim çünkü istemeden olan bir durumdan bahsedeceğim. Hocalarım ben merkezi atamada yanlışlıkla ve bilmeyerek D1 sürücü belgesi isteyen bir yeri yazmışım son tercihime ve maalesef orası bana çıktı kurumu aradım hemen elde edeyim dedim bana başvurudan önce olması lazımdı dediler. Bu konu hakkında bilgi sahibi değilim soruyorum 2 veya 3 sene ceza yersin diyorlar, araştırıyorum 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu ?madde 63? bana 1 sene cezalısın diyor ben nereye başvuru yapabilirim artık 85 puanım var kimisi diyor kurum isterse çalıştırabilir ders çalış tekrar gibi gibi bir sürü soru bıraktılar bende bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi ? Çok teşekkür ederim?
Merhaba hocalarım, herkese iyi günler diliyorum, öncelikle lütfen ya kadro yaktın falan demezseniz sevinirim çünkü istemeden olan bir durumdan bahsedeceğim. Hocalarım ben merkezi atamada yanlışlıkla ve bilmeyerek D1 sürücü belgesi isteyen bir yeri yazmışım son tercihime ve maalesef orası bana çıktı kurumu aradım hemen elde edeyim dedim bana başvurudan önce olması lazımdı dediler. Bu konu hakkında bilgi sahibi değilim soruyorum 2 veya 3 sene ceza yersin diyorlar, araştırıyorum 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu ?madde 63? bana 1 sene cezalısın diyor ben nereye başvuru yapabilirim artık 85 puanım var kimisi diyor kurum isterse çalıştırabilir ders çalış tekrar gibi gibi bir sürü soru bıraktılar bende bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi ? Çok teşekkür ederim?