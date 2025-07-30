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Editörler : Lanet


30 Temmuz 2025 07:43
Ah borçlar

Memur maaşı ile kira verme çocuk üniv hazırlığı bir diğerinin tedavi giderleri evin ihtiyaçları derken artık tek maaşla kartlar dönmez hale gelmiştir ek iş ne yapabilirim bu kredi borçlarını nasıl kapatırım bin bir düşünce..nasıl bir ek iş yapsak acaba

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