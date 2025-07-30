Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2025 09:20
ceza infaz kurumları ziyaretçi görüşleri hakkında

cezaevlerinde görüntülü telefon görüsü konulduktan sonra kapasite fazlalığı da göz önüne alınarak kapalı görüşün kaldırılması. ayda 1 kere açık görüs yapılması. kurum mevcudu 2 ye bölünerek 2 haftaya yayılması güvenlik nedeni ve insanı olarak uygun olacağı düşünülmektedir..

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