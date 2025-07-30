KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


30 Temmuz 2025 11:10
Merkezi alım iibf alım
Arkadaşlar, p3 puanım 78 iibf mezunuyum son merkezi alımda puan 80.40a kadar düştü aralıktaki alımda atanma ihtimalim var mı? Yer seçme durumum yok neresi olursa razıyım. Yaşım 36

endstrci
Aday Memur
30 Temmuz 2025 11:31
aralıkta olmasa bile bir sonraki temmuz atamasında olur gibi

657abc657
Memur
30 Temmuz 2025 11:35
hocam merkezi olmayabilir ama açıktan gelen gsb,sgk,ticaret alımları çok yüksek ihtimalle gelir sizin puanınıza.
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