Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


30 Temmuz 2025 11:27
9 zayıflı sıra arkadaşım benden çok maaş mı alacak?

Ben lisede gece gündüz ders çalışırdım bazılarının 9 zayıfı vardı hep takdirname alırdım kpss ye girdim dersanelere gittim atandım memur oldum üstüne iki içerden bir dışardan 3 üniversite okudum onlar sınava da girmedi işkura başvurup kura ile girdi ben şimdi 60 bine yakın maaş alıyorum diyorlar ki o senden çok alır helal olsun büro işi yapıyoruz o da aynı işi yapıyor hiç bir sorumluluğu da yok üniversite de okumadı o benden fazla maaş mı alacak pek bilgim yok ama öyle konuşuluyor.

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