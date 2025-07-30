9 zayıflı sıra arkadaşım benden çok maaş mı alacak?

Ben lisede gece gündüz ders çalışırdım bazılarının 9 zayıfı vardı hep takdirname alırdım kpss ye girdim dersanelere gittim atandım memur oldum üstüne iki içerden bir dışardan 3 üniversite okudum onlar sınava da girmedi işkura başvurup kura ile girdi ben şimdi 60 bine yakın maaş alıyorum diyorlar ki o senden çok alır helal olsun büro işi yapıyoruz o da aynı işi yapıyor hiç bir sorumluluğu da yok üniversite de okumadı o benden fazla maaş mı alacak pek bilgim yok ama öyle konuşuluyor.