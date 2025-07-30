Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Temmuz 2025 11:28
14 günlük maaş farkının hala yatmaması

Bir üniversitede çalışıyorum ayın 30 u oldu hala farklar yatmadı. Soruyoruz sorduğumuzda bugün yatar yarın yatar diyip geçiştiriyorlar. Bu işin bir yasal süresi yokmu?

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