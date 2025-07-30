Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Temmuz 2025 12:06
Üst Öğrenim Mezuniyetine Dayalı Kadro Derecesi Güncelleme Hakkında

2012 tarihinde 4 yıl süreli lise öğrenimimi tamamladıktan sonra, 08.2016

tarihinde 2 yıllık ön lisans mezunu (Tekniker unvanıyla) 9/2 derece ve kademe

ile İl Nüfusta memuriyet görevine başladım. 07.2019 tarihinden bu yana

kesintisiz çalışmaktayım. 07.2025 tarihinde 4 yıl süreli Mühendislik (Üst Öğrenimin olan)

lisans öğrenimimi tamamladım.

Şu anda 7/2 derece ve kademedeyim. 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 36/A-12-d ve 36/A-2 maddeleri gereği intibak işlemi

yapılması durumunda, mezuniyetim emsal personel dikkate alınarak

değerlendirilirse;

Yeni derece ve kadememin 6/1 olarak belirlenmesi gerektiği yönünde bir hesaplama

yapmaktayım. Fakat kurumum derece kadememde değişiklik yapmamakta.

Bu bilgiler ışığında, öğrenim durumu ve hizmet

süreme göre intibak sonrası ulaşmam gereken doğru derece ve kademeyi mevzuat dayanaklarını dikkate

alarak beni bilgilendirecek biri var mıdır?

Şimdiden teşekkürler..

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