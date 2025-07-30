Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


30 Temmuz 2025 13:54
Aylık Okuma Listem

Temmuz Ayında Okuduklarım;

1. Akıldışı Ama Öngörülebilir- Dan Ariely

Davranışsal iktisat ile sosyal

psikolojinin ortak varsayımlarından yola çıkarak neyi, kimi, neden ve nasıl

seçtiğimiz konusunda deneysel çalışmalarla farklı bakış acısına sahip olmamızı

sağlayan bir kitap.

2. Beyaz Diş - Jack London

"beyaz diş " esasen bir kurt olsa da

yazar onun üzerinden insanı anlatmış. İnsan hayatının iniş çıkışları,

heyecanları, zorlukları kahramanımız üzerinden aktarılmış. Dil ve anlatım

bakımından oldukça akıcı.


Kitaplamesgul
Aday Memur
30 Temmuz 2025 13:55

3. Kral Lear - William Shakespeare

Oyunda Lear'ın trajedisine paralel

olarak Gloucester'ın hikâyesi bulunmaktadır. İki hikâyenin de teması

evlatlarından kötü olanların etkisiyle, iyi evlatlarını haksız yere

cezalandıran babaların kendilerini düşürdükleri zor durum ve trajik sonları

anlatılır.

4. Hekaton la Son Tango-Dr. Mustafa Merter

Teknoloji Bağımlılığı kadın erkek bebek çocuk

genç yetişkin ayırt etmeksizin herkese ve her kesime bağlanarak büyük sosyal

mühendislik projesi olan aileyi ifsad etme ve insanlığı yeniden yapılandırma

küresel projesi ile asıl amaç cinsiyeti ve aileyi yok etmektir.

Toplam 1 mesaj

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