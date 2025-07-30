45 Yaş Sınırı - Yeditepe İngilizce Hazırlık

Merhaba,

Yeditepe Yabancı Diller Yüksekokulu birkaç gün önce yayımladığı bir ilanda "Başvurunun son günü itibariyle 45 yaşını doldurmamış olmak" gibi bir şart koymuş.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1835578/kamu-akademik-personel-akademik-personel-alimlari-yeditepe-universitesi-rektorlugunden-ogretim-gorevlisi-alim-ilani

Yaş konusunda ayrımcılık kanun dışıdır. 6702 sayılı kanun ile yaş temelinde ayrımcılık yasaklanmıştır. Aynı şekilde AİHS'si 14. madde de bu konuyla ilgilidir.

Bu konuyla ilgili ne yapılabilir diye merak ediyordum.