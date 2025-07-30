Aile Yardımı ve Eş Yardımı

karı kocanın her ikiside memur olan evlenme yardımı, aile yardımı alır mı. Biz alamıyoruz ama araştırdığımda altta yazdığım maddeler çıkıyor buna göre verilmesi gerekiyor. Aile yardımı ile eş yardımı farklı şeyler

Evlenme yardımı: Aile yardımı bildirimi (Örnek No: 14) ödeme belgesine bağlanır.

b) Aile yardımı: Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine (Örnek: 14) dayanılarak ödenir. Bu bildirim, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına eklenir." hükmü yer almaktadır.

Aile yardımı ödeneğinden faydalanmak için Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 12 inci maddesi hükmü uyarınca beyanname verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen hususların birlikte değerlendirilmesi çerçevesinde; evlenilmesini ve çocuğun doğmasını takip eden aybaşından itibaren aile yardımı ödeneğine hak kazanılmaktadır.

Ancak idarenin bundan haberdar olması halinde ödeme yapabileceğinden Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde beyanname verilmesi gerekmektedir.

Aile Yardımı Ödeneğinin Ödeme Usulü, anılan Kanunun 203 üncü maddesinde yer alan "Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.

Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez." hükmü ile belirlenmiştir.

Anılan hükümler uyarınca aile yardımı ödeneği karı koca her ikisinin de çalışıyor olması halinde;

-Her iki eş de memur ise yalnız kocaya verilmektedir. Bu sebepten ikisi de memur olan eşlerin diğeri aile yardımından faydalanamamaktadır.