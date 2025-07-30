Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Temmuz 2025 14:27
İler arası mazeret tayini

Arkadaşlar benim eşim aile sağlığı merkezinde hemşire olarak çalışıyor. Ben eşimin çalıştığı kurumdan görev yeri belgesi alıp eş durumu tayini için başvurdum ve onaylandı. Eşim gelecek hafta aile sağlığı merkezinden devlet hastanesine geçecek. Yani görev yaptığı kurum değişecek ama aynı ilçede görev yapacak. Bu durumda benim tayinimde bir sorun olmaz dimi?


Serdes
Aday Memur
30 Temmuz 2025 14:44

Sorun olmaz.

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