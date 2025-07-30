Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


30 Temmuz 2025 15:21
eş durumundan doğudan batıya tayin
Arkadaşlar merhaba, nişanlım Antalya da cakılı kadro zabita memuru ben 1 ay önce Antalya dan doğu iline atandım nikahtan sonra eşimin yanına gidebilir miyim süreç hakkında bilgisi olan var mı?

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