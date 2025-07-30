Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Temmuz 2025 15:31
Yeşil Pasaport

3/1 im fakat kadro 4 görünüyor, kadro 3e inmesi için nasıl bir süreç olacak


komodin bahattinn
Memur
30 Temmuz 2025 15:34
dilekce yaz idari isler birimine. ben 3/1 im ama kadrom 4. kadromu da 3 yapin diye

adanakoprubasi
30 Temmuz 2025 15:54

tamam seni de "idare" ediyorum :)

komodin bahattinn, 55 dk. önce
dilekce yaz idari isler birimine. ben 3/1 im ama kadrom 4. kadromu da 3 yapin diye
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