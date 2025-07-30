Yeşil Pasaport

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikYeni bir memuriyet değerlendirme sistemi önerisinde bulunmak istiyorumHarran İhalesi Örnek Gösterilerek Adalet Bakanlığı İhalesi İçin Ana sayfada Haber Yapılsın mıMemurlukta yapılan askerlikÜnvan Değişikliği Sınavı - İnşaat Mühendisliğiİkm'nin meslek tanımıCeza infaz kurumları ziyaretçi görüşleri hakkındaYeşil PasaportKadrolu İkm'den Kadrolu Mühendisliğe geçişBakanlığın Dikkatine
Sözlük
erkeklerin iç dünyaları 1 En sevdiğiniz hayvan 1 sözlükte başlık açarken kurban kesme merasimi düzenlemek 1 Bu şarkı sanki bana yazılmış 1 ulan 1 yalnız yaşamak 3 yerinde duran mı aptal yerinde sayan mı 1 gelin ayakkabısının altına isim yazmak 2 radar var diye karşı araçlara selektör yakmak 1 bu soru hala çözülemedi mi söylemi 1
Son Haberler
Editörün Seçimi
Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?